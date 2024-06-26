الاحتلال يستولي على مساحات من البلدة القديمة في الخليل

القدس المحتلة-سانا

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مساحات من البلدة القديمة بمدينة الخليل في الضفة الغربية.

وأوضحت بلدية الخليل في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الاحتلال استولى على مجمع سوق الخضار المركزي القديم وموقف الكراج في البلدة القديمة في إطار سياسته الرامية لتوسيع الاستيطان، مناشدة المجتمع الدولي بجميع مؤسساته بالتدخل الفوري والعاجل لوقف انتهاكات الاحتلال واعتداءاته المستمرة.

وهدمت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم 17 منزلاً ومنشآت عدة بالضفة الغربية ومنزلاً في الأراضي المحتلة عام 1948.

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