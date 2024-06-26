فعاليات غنائية وموسيقية منوعة في ملتقى الفنان الموسيقي الراحل يوسف إيشو

الحسكة-سانا

استضافت خشبة المسرح في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة الفعاليات الغنائية والموسيقية المرافقة لملتقى الفنان الموسيقي الراحل يوسف إيشو الذي تقيمه مديرية الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للموسيقا.

الملتقى الذي تشارك فيه فرقتا مديرية الثقافة ومؤسسة إلياس حنا الخيرية التراثية تضمن عروضاً فنية موسيقية وغنائية على مدى يومين، بدأ بعرض فيلم يوثق حياة الفنان الراحل يوسف إيشو الذي وافته المنية عام 2018 عن عمر ناهز الستين عاماً وأبرز محطات حياته وأعماله في جانب التلحين والتأليف والتوزيع وتعاونه الفني مع الكثير من فناني الوطن والإرث الموسيقي الذي بقي خالداً في ذاكرة محبيه.

مدير الثقافة عبد الرحمن السيد قال في تصريح لمراسل سانا: إن الملتقى رسالة حياة وتمسك بنهج الإبداع والجمال من قبل أهالي الحسكة، وبمناسبة اليوم العالمي للموسيقا نحتفل بذكرى فنان موهوب وموسيقي وملحن مبدع ترك إرثاً فنياً وموسيقياً كبيراً على مستوى الجزيرة السورية والوطن، وتكريماً لهذا الإرث قدمت الفرق الموسيقية المشاركة مقطوعات موسيقية من تأليف الفنان الراحل إضافة إلى مقتطفات موسيقية تراثية وعربية.

مديرة معهد الموسيقار كبرائيل أسعد التابع لمؤسسة إلياس حنا الخيرية والتراثية سيلفا الآسيا أشارت إلى أن المشاركة في الملتقى فرصة للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بأحد مبدعي محافظة الحسكة الراحلين والذي قدم أعمالاً موسيقية وتلحينية رسخها الزمن ولا نزال نرددها في ذواتنا وهي تأكيد على أن نتاج الإبداع سيبقى خالداً حتى وإن رحل المبدعون.

أما الفنان والملحن يحيى عبد الجبار فأشار إلى أن الملتقى يحتفي بمناسبتين مهمتين، الأولى تحيي ذكرى الفنان الموسيقي الراحل يوسف إيشو والثانية اليوم العالمي للموسيقا، موضحاً أنه شارك في تقديم عدة وصلات غنائية وموسيقية من تراث الجزيرة والفرات ومن أعمال الفنان الراحل ومجموعة من الأغاني والموسيقا العربية الخالدة.

نزار حسن

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