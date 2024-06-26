خبير روسي: الولايات المتحدة المدبر الأكبر للجرائم بحق الشعوب العربية وفي مقدمتها الشعب السوري

موسكو-سانا

أكد سيرغي ماركوف مدير معهد الدراسات السياسية عضو مجلس السياسة الدفاعية في روسيا أن الولايات المتحدة تلعب دور المدبر الأكبر لكل المؤامرات والجرائم المرتكبة بحق الشعوب العربية وفي مقدمتها الشعب السوري.

وفي مقابلة مع مراسل سانا في موسكو أوضح ماركوف أن الاحتلال الأمريكي لأراض سورية ونهبه خيراتها وثرواتها الطبيعية إضافة إلى الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية تعمق معاناة الشعب السوري الذي له كامل الحق في مقاومة الاحتلال وأعوانه وطرد المحتلين من بلاده ومطالبتهم بالتعويضات المادية المشروعة عن الدمار الذي ألحقوه بالبنية التحتية ومحاكمة المسؤولين الأجانب عن الجرائم التي ارتكبوها بحق هذا الشعب.

من جهة ثانية وصف ماركوف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بـ “الهمجي”، مشيراً إلى أن رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمعن في قتل الأطفال الفلسطينيين في غزة وذويهم بهدف إجبارهم على ترك أراضيهم وإخلائها للمستوطنين الإسرائيليين.

وفي مقابلة مماثلة شجب فيكتور نودين يريفسكي مدير معهد الدراسات السياسية والاجتماعية لمنطقة البحرين الأسود وقزوين كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية الاحتلال الأمريكي للأراضي السورية، مؤكداً أنه لا حق للأمريكيين بالبقاء على أراضي دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، ومبيناً أن الشعب السوري سينتصر على كل الغزاة كما انتصر على قوى الإرهاب الدولي بمساعدة كل أصدقائه.

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