بوتين: روسيا تدافع عن مبدأ سيادة القانون على الساحة المحلية والدولية

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن بلاده تدافع عن مبدأ سيادة القانون في السياسة الداخلية وعلى الساحة الدولية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله اليوم في كلمة للمنتدى القانوني الدولي الثاني عشر المنعقد في سان بطرسبورغ والتي نشرها الكرملين: إن “اجتماعات المنتدى باتت حدثاً مهماً يتبادل فيه علماء القانون والخبراء والمحامون الممارسون المعروفون خبراتهم، ويناقشون الابتكارات والمبادرات التشريعية لبناء قواعد قانونية قوية ينطلق منها العمل على تعزيز الاستقرار العالمي، وحماية سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وحقوق الإنسان والحريات المدنية”.

وشدد الرئيس بوتين على أنه لا يمكن إنكار الدور الرئيسي للقانون في حل المشاكل العالمية والإقليمية، وتطوير العلاقات الاقتصادية والإنسانية، وكذلك في مكافحة التهديدات المشتركة، مؤكداً أن مجموعة بريكس تسعى لتطوير تنظيم قانوني فعال، وروسيا التي تترأس المجموعة هذا العام مستعدة لتعميق التعاون في هذا المجال مع الدول الأخرى في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

يذكر أن منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي تأسس في عام 2011 وهو أكبر منصة للحوار الثقافي القانوني والسياسي وفي ريادة الأعمال.

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