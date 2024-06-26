وزارة الدفاع: تطبيقاً لمرسوم تفاقم الإصابة رقم 19لعام 2022 وقرار القائد العام رقم 670 تاريخ 21/ 11 / 2022 تمت تصفية الحقوق المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة للجرحى العسكريين المسرحين وعددهم 19 تسعة عشر جريحاً. تم تشميل الجرحى الذين تجاوزت نسب العجز لديهم بتطبيق المرسوم لنسبة 70% وما فوق بكافة المزايا المناسبة لعجزهم وفق مصفوفة حقوق جريح الوطن سواء شريحة الـ 70-79% أو 80-100.