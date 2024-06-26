زابوروجيه: القوات الأوكرانية استهدفت مركز مراقبة الإشعاع في المحطة النووية

موسكو-سانا

أعلن مسؤولون في محطة زابوروجيه النووية أن قوات نظام كييف استهدفت مركز مراقبة الإشعاع التابع للمحطة، والواقع في بلدة فيليكايا زنامينكا.

وقال المسؤولون في بيان على التلغرام اليوم: “تم تدمير مركز مراقبة الإشعاع بالكامل، جراء قصف مدفعي للقوات الأوكرانية، فيما قام خبراء محطة الطاقة النووية بعدد من الإجراءات البديلة لمراقبة الوضع الإشعاعي في المنطقة التي تقع فيها المحطة”.

وأكد المسؤولون أن مراقبة الإشعاع في بيئة موقع المحطة وفي منطقة الحماية الصحية وفي منطقة المراقبة تتم بشكل مستمر، وأن مستوى الإشعاع لا يتجاوز المعدلات الطبيعية.

وسبق أن استهدفت قوات نظام كييف محطة زابوروجيه النووية أكثر من مرة وسط تحذيرات روسية ودولية من المخاطر الناجمة عن مثل هذه الاستهدافات.

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