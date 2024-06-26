نيبينزيا: روسيا تدعم مطلب سورية بانسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية من أراضيها

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده تدعم مطلب سورية بضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني في البلاد.

وأشار نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني والسياسي في سورية حسب ما نقلت وكالة تاس إلى “أن الأوضاع في سورية ما زالت غير مستقرة بشكل كامل، جراء الاعتداءات التي تقوم بها “إسرائيل”، التي تواصل تنفيذ ضربات ضد منشآت البنية التحتية السورية، وكذلك بسبب الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية”.

وقال نيبينزيا: “لا يزال الوضع في المنطقة مضطرباً للغاية وسط استمرار العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمخاطر الكبيرة لتورط الدول المجاورة، وفي هذه الأثناء تتزايد أسباب القلق بشأن الوضع الإنساني في سورية”، لافتاً إلى استمرار وجود بؤر للإرهاب في إدلب ومناطق شمال شرق سورية.

وأوضح نيبينزيا أن روسيا مقتنعة أنه لا يمكن تحقيق استقرار مستدام في سورية إلا من خلال وضع حد للوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي، الذي ينتهك سيادة البلاد وسلامة أراضيها، وكذلك عن طريق إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية.

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