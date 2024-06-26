لافروف: ما يهم روسيا هو عدم صدور أي تهديد غربي لأمنها

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اهتمام روسيا يتركز على شيء واحد فقط، وهو ألا تصدر عن الغرب أي تهديدات لأمنها.

ونقل موقع (RT) عن لافروف قوله في كلمة خلال منتدى “قراءات بريماكوف” الدولي الـ10 في موسكو اليوم: “إن النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة لا تزال تؤمن بصورة عمياء بالاستثناء الأمريكي الوهمي، وليس هناك أدنى شك في أن هذا المسار للإبقاء على الهيمنة بأي ثمن، محكوم عليه بالفشل”.

وأضاف: “حتى لو ظلت الولايات المتحدة في المستقبل المنظور أحد مراكز العالم، وهذا ما قد يحدث على الأرجح، فهذا لا يعني على الإطلاق أن ذلك سيتحقق في إطار الحفاظ على نظام عالمي يتمحور حول أمريكا”.

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