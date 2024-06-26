الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة سمولينسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة سمولينسك غرب البلاد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “إنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي”، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين دون طيار فوق سمولينسك دون وقوع إصابات.

وكان حاكم المقاطعة فاسيلي أنوخين أفاد بأن طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف منطقة فيازيمسكي وتم تدميرهما من قبل قوات الدفاع الجوي.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ ما يوقع العديد من الضحايا بين المدنيين، فيما تتصدى الدفاعات الروسية لها وتسقط وتدمر معظمها.

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