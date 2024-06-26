وزير الدفاع الروسي يحذر نظيره الأمريكي من خطورة استمرار تزويد نظام كييف بالأسلحة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن خلال محادثة هاتفية بخطورة استمرار تزويد واشنطن لنظام كييف بالأسلحة.

ونقل موقع (RT) عن الوزارة قولها في بيان: “بمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين بيلاوسوف وأوستن، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا”.

وأوضحت الوزارة أن “بيلاوسوف أشار إلى مخاطر حدوث مزيد من التصعيد للوضع في أوكرانيا بسبب استمرار إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة الأمريكية”.

ويأتي هذا الاتصال الهاتفي بعد يومين من استهداف قوات كييف مدينة سيفاستوبول بصواريخ أمريكية الصنع، ما تسبب في سقوط قتلى مدنيين، حيث حملت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة إلى جانب السلطات الأوكرانية مسؤولية الضربة الصاروخية المخطط لها، والتي نفذتها قوات كييف.

وأكدت موسكو أن ضلوع واشنطن في الاعتداء على سيفاستوبول واضح ولن تترك هذه الجريمة بلا رد.

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