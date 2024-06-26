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المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير موقعاً للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش

2024-06-26

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية استهداف موقع للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش “إيلات” جنوب فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان لها اليوم: “إنه استمراراً لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ استهدف مقاتلونا صباح اليوم هدفاً حيوياً في أم الرشراش “إيلات” المحتلة بواسطة الطيران المسير”، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

واستهدفت المقاومة العراقية بالطيران المسير الأحد الماضي موقعاً للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش “إيلات” في إطار عملياتها المستمرة ضد العدو.

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