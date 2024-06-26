مرتيني يناقش مع المعنيين في درعا سبل تطويرها السياحة الداخلية والشعبية

درعا-سانا

تركز اجتماع وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني مع الجهات المعنية في محافظة درعا اليوم على مناقشة واقع السياحة في المحافظة وسبل تطوير السياحة الداخلية والشعبية كأدوات لتنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز النشاط السياحي.

ولفت مرتيني إلى ضرورة التركيز على تطوير وتحسين المشاريع السياحية، وتعزيزها بأعلى المعايير الوطنية للأمن والسلامة، بهدف جذب المزيد من الزوار وتحقيق تجارب سياحية ممتعة وآمنة لمرتاديها ولا سيما في ظل التزايد الكبير بحركة السياحة الداخلية بعد حالة التعافي التي شهدتها المحافظة، مؤكدا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير المنشآت السياحية وتحديثها بما يضمن استمراريتها وتلبية احتياجات المواطنين.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى الحادث المؤسف الذي وقع في مدينة ألعاب /الخطيب/، والحاجة إلى استعراض السياسات والإجراءات الأمنية المعمول بها للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وأوضح محافظ درعا المهندس لؤي خريطة ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية في إدارة السلامة والأمان، وتحقيق الاستدامة في قطاع السياحة بشكل عام، مشيرا إلى أنه تم إصدار تعميم عام لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في جميع المنشآت السياحية، بالتنسيق بين الجهات المعنية.

بدوره أشار مدير سياحة درعا ياسر السعدي إلى الحاجة لتحسين وتطوير البنية التحتية السياحية مثل الفنادق، ووسائل النقل، والمعالم السياحية، لضمان جودة الخدمات المقدمة للزوار.

وفي ختام الاجتماع قدم وزير السياحة مع وفد واجب العزاء لذوي الفقيدة ميس البرماوي التي وافتها المنية أمس نتيجة الحادث المؤسف الذي وقع في مدينة ملاهي الخطيب في محافظة درعا.

ليلى حسين

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