القوات اليمنية تعلن استهدافها سفينة تابعة للعدو الإسرائيلي وإصابتها بدقة

صنعاء-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها سفينة تابعة للعدو الإسرائيلي وذلك رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت القوات اليمنية في بيان مساء اليوم نقلته وسائل إعلام يمنية إنه “انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومقاوميه ورداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ أبناءِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ سفينة /أم اس سي ساراه في/ الإسرائيليةَ في بحرِ العرب وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً”، لافتة إلى أنَّ تنفيذَ هذه العمليةِ النوعيةِ تم بصاروخٍ باليستيٍّ جديدٍ دخلَ الخدمةَ بعدَ نجاحٍ العملياتِ التجريبية وهو يتميزُ بالقدرةِ على إصابةِ الأهدافِ بشكلٍ دقيقٍ وعلى مسافاتٍ طويلةٍ وكما أثبتتْ هذه العمليةُ ذلكَ.

وأشار البيان إلى أنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تطويرِ قدراتِها العسكريةِ لتعزيزِ دورِها في إسنادِ المقاومةِ الفلسطينيةِ عسكرياً وللدفاعِ عنِ اليمن في مواجهةِ العدوانِ الأمريكيِّ البريطاني.

وشدد البيان على أنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لن تتوقفَ إلا بإيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ.

وكانت القوات اليمنية أعلنت السبت الماضي استهداف حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور وسفينة انتهكت قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة.

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