بمشاركة أكثر من 280 علامة تجارية… انطلاق فعاليات معرض (فود إكسبو) للصناعات الغذائية

دمشق-سانا

بمشاركة أكثر من 280 علامة تجارية سورية وعربية وأجنبية مختصة انطلقت فعاليات معرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف “فود إكسبو 2024” بدورته الـ 19 وذلك في مدينة المعارض بدمشق.

وعقب جولة على أجنحة المعرض اعتبر وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار في تصريح للإعلاميين أن المعرض يشكل فرصة اقتصادية جيدة للصناعات الغذائية وفرصة تسويقية يمكن خلالها للمشاركين الترويج لمنتجاتهم والاطلاع على آخر ما توصلت إليه هذه الصناعة من تطور وتقنيات تصنيع حديثة، إضافة إلى كونه نافذة تصديرية لكل الزائرين للمعرض، منوها بالدعم الحكومي لكل الصناعات ولا سيما الصناعات الزراعية الغذائية لتحريك عجلة الاقتصاد وتطوير قطاع الصناعة الوطنية.

من جهته وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس حسان قطنا لفت إلى زيادة عدد الصناعيين المشاركين في هذه الدورة الجديدة من المعرض وبما يتواكب مع زيادة الانتاج الزراعي نوعاً وكما، وهو دليل على أن الزراعة لا تزال تتقدم نحو الأمام بإيجاد أصناف وأنواع جديدة ومنتجات مطابقة للمواصفة، معتبراً أن الصناعات الغذائية هي جزء من الأمن الغذائي من خلال تصنيع المنتجات الزراعية وتحقيق قيمة مضافة والتحكم بفترات تخزينها وأسعارها ومواعيد تسويقها لإتاحتها للأسواق الخارجية.

محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أوضح أن المعرض منصة مهمة ترويجية وتسويقية المنتجات الصناعية الزراعية إلى الأسواق الخارجية وفرصة مهمة لاطلاع الناس على أحدث ما توصلت إليه الصناعة السورية رغم الحصار الجائر.

وفي تصريح لمراسل سانا اعتبر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام معرض الصناعات الغذائية حدثاً دورياً مهما لاستثمار الإمكانيات الكبيرة لعمليات التصنيع الغذائي وعمليات التعبئة والتغليف وتسويق المنتجات النهائية إلى الأسواق الخارجية للاستحواذ على حصة أكبر فيها.

من جانبه أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي بين أن الصناعات الغذائية متطورة وواعدة، وكمنتجات غذائية كل الأنواع مطلوبة ولها دور في الصادرات ومشاركتها في مثل هذه المعارض تزيد من فرص تسويقها وتصديرها إلى الخارج، مبيناً أن معرض فود إكسبو دائما يفاجئنا بشيء جديد كشركات وصناعات جديدة تدخل إلى الإنتاج ما يعزز من حضورها في الأسواق العالمية.

بدوره المدير التنفيذي لمجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية الجهة المنظمة للمعرض بالتعاون مع وزارة الصناعة غياث شماع أوضح أن هناك شركات جديدة مشاركة في المعرض محلية وعربية ودولية من شرق آسيا من أندونيسيا وماليزيا، إضافة إلى شركات سعودية ومصرية ولبنانية وأردنية إلى جانب العديد من الشركات المحلية الجديدة التي دخلت الإنتاج.

ويضم المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الـ 29 من الشهر الجاري طيفاً واسعاً من المنتجات الغذائية المصنعة المتنوعة من الكونسروة والمعلبات واللحوم والزيوت والسمون والحلويات والبسكويت والشوكولا والمشروبات الساخنة والباردة، وسلسلة من المواد الأولية، وآلات وتقنيات ومواد التعبئة والتغليف.

ويفتح المعرض أبوابه للزوار يومياً من الساعة الخامسة بعد الظهر حتى العاشرة والنصف مساءً مع الإشارة إلى أن المواصلات مؤمنة للزوار من تحت جسر السيد الرئيس بجانب المتحف الوطني وساحة باب توما إلى مدينة المعارض وبالعكس.

أحمد سليمان ولؤي حسامو

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency