ريابكوف: استخفاف الغرب بإمكانية استخدام الأسلحة النووية يمكن أن تكون له عواقب مأساوية ومميتة

موسكو- سانا

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من العواقب المميتة لاستخفاف الغرب بإمكانية استخدام الأسلحة النووية الروسية.

ونقلت وكالة /تاس/ عن ريابكوف قوله في كلمة خلال ندوة “قراءات في بريمونقلاكوف” اليوم: “إن الخطر قائم، ولا يمكن الاستهانة به، وهو أنه يمكن لإحدى الدول أن ترتكب هذا خطأ، استخدام السلاح النووي وسنحاول منعه”.

وأوضح ريابكوف أن الوضع الحالي ليس له حلول سهلة ومخارج سهلة: “خصومنا الغربيون يستخفون باستعداد روسيا للدفاع عن نفسها وضمان مصالحها في أي ظرف، حتى إننا لا نريد التفكير في احتمال أن هذا الاستخفاف يمكن أن تكون له عواقب مأساوية ومميتة”.

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن موسكو تفكر في إجراء تغييرات محتملة على عقيدتها النووية، مؤكداً أن بلاده ليست بحاجة بعد لتنفيذ ضربة نووية وقائية.

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