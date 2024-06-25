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لازاريني: 10 أطفال يفقدون ساقاً أو ساقين في قطاع غزة يومياً

2024-06-25

القدس المحتلة-سانا

أوضح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني أن عشرة أطفال يفقدون ساقا أو ساقين كل يوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب.

ونقلت وكالة وفا عن لازاريني قوله اليوم خلال مؤتمر صحفي: “منذ بدء الحرب الوحشية على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي يفقد نحو 10 أطفال ساقاً أو ساقين في كل يوم”، لافتاً إلى أن عمليات البتر تتم في ظروف مروعة من دون أي نوع من التخدير.

وحول الوضع في الضفة الغربية أوضح لازريني أن قوات الاحتلال كثفت منذ بدء عدوانها على القطاع اعتداءاتها على مختلف مناطق الضفة وقال: “نحن قلقون للغاية بشأن الأوضاع في الضفة التي تواجه حربا صامتة من قبل الاحتلال”.

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