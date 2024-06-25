الصحة العالمية تدعو إلى تحرك عاجل بشأن سلالة جديدة من جدري القردة

لندن-سانا

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم إلى تحرك عاجل إثر انتشار جدري القردة في إفريقيا، في وقت حذر فيه علماء بشكل منفصل من سلالة خطيرة تنتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونقلت رويترز عن /روزاموند لويس/ المديرة الفنية للتصدي لمرض جدري القردة في منظمة الصحة العالمية في مذكرة أن “هناك حاجة ماسة للتعامل مع الارتفاع الجديد في حالات جدري القردة في إفريقيا”.

وفي مؤتمر صحفي قال جون كلود اوداهيموكا من جامعة رواندا الذي يعمل بشأن تفش للمرض في إقليم كيفو الجنوبي الذي يصعب الوصول إليه في الكونغو: إن السلالة التي تنتشر هناك هي نسخة متحورة من الجيل الأول من الجدري المتوطن في الكونغو منذ عقود خطيرة للغاية، موضحاً أن معدلات الوفيات تبلغ نحو /5/ بالمئة عند البالغين و/10/ بالمئة في الأطفال.

وكان كريس كاسيتا الطبيب المسؤول عن العمليات في برنامج مكافحة جدري القردة في البلاد ذكر في وقت سابق الأسبوع الماضي أنه تم الإبلاغ هذا العام عن نحو /8600/ حالة إصابة في الكونغو و/410/ حالات وفاة.

وجدري القردة هو عدوى فيروسية تنتشر عن طريق التواصل عن قرب ويسبب أعراضاً تشبه أعراض الإنفلونزا إلى جانب حبوب ممتلئة بالقيح، ومعظم الإصابات تكون طفيفة لكن الفيروس يمكن أن يسبب الوفاة.

وانتشر متحور مختلف وأقل خطورة من الفيروس عالمياً في عام /2022/ وهو ما دفع المنظمة إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة.

وتستخدم لقاحات وعلاجات لمكافحة تفشي المرض على مستوى العالم لكنها غير متوافرة في الكونغو.

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