السياحة: ضرورة التزام المنشآت السياحية التي تتضمن ألعاباً بشروط السلامة والصيانات الدورية

دمشق-سانا

أكدت وزارة السياحة على مديرياتها ضرورة التزام المنشآت التي تتضمن ألعاباً بشروط الأمان والسلامة وجودة الخدمات التي تقدمها، وإجراء الصيانات الدورية لها.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن على مديرياتها في المحافظات تكليف الضابطة العدلية لديها بالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية وممثل عن فرع نقابة المهندسين بالمحافظة من اختصاص هندسة كهرباء وميكانيك وأحد خبراء المهنة بالكشف المشترك على كل المنشآت السياحية التي تتضمن أقسام ألعاب (أطفال- ميكانيكية- كهربائية- مشاريع الانزلاق الحر وغيرها)، وفحص الألعاب والإنشاءات الموجودة بها للتأكد من صلاحيتها وسلامتها بما يضمن سلامة روادها.

وأوضح البيان أن صاحب المنشأة أو المستثمر يعتبر مسؤولاً مباشراً عن سلامة الألعاب وعن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لجميع المعدات والألعاب الميكانيكية والكهربائية، وكذلك عن جميع وسائل الأمان والسلامة ومعدات الإسعاف والإطفاء وعن إصلاح أي عطل أو خلل فوراً.

كما شدد البيان على أهمية الرقابة على جودة الخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية بما يتوافق مع معايير ومتطلبات السلامة والأمان المعتمدة أصولاً.

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