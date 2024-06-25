باقة ثقافية منوعة تزين معرض الزهور الدولي بدورته الـ 44

دمشق-سانا

محطات ثقافية سيتوقف عندها زوار معرض الزهور الدولي بدورته الـ 44 والذي تنطلق فعالياته يوم غد الأربعاء وتنظمه وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة دمشق في حديقة تشرين ويستمر حتى الـ 14 من تموز القادم.

وتقيم وزارة الثقافة كما كل عام عدداً من الأنشطة الثقافية بشكل مجاني وتقدم برنامجاً غنياً بالتجارب والفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية وسط أحضان الطبيعة النابضة بالحياة.

ويشمل البرنامج عدداً كبيراً من الفعاليات الجديدة التي تتميز بالتنوع والشمولية وتقديم كل ما هو مفيد ومميز بدءاً من نشاطات الأطفال المسرحية وورشات فنية متنوعة من رسم جداريات والرسم على القماش والفخار وتدوير المواد إضافة لزراعة نبتات يختارها الأطفال.

ولمحبي التراث والفن الأصيل سيحيي الفنان علاء صالح وفرقته الفنية يوم الخميس الرابع من تموز المقبل امسية موسيقية أما الفنان دريد عواضة والفرقة الموسيقية بقيادة الفنان صلاح قباني فستكون له امسية موسيقية في الحادي عشر من الشهر ذاته.

أما الباقة السينمائية ستنثر يومياً واحداً من إنتاج المؤسسة العامة للسينما إلى جانب معرض الكتاب السوري الذي يضم إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب والذي سيرافق المعرض طيلة أيامه.

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