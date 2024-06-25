اجتماع في وزارة المالية مع اللجان المشكلة لدمج مصرفي التوفير والتسليف الشعبي

دمشق-سانا

ناقش وزير المالية الدكتور كنان ياغي في اجتماع عقده مع اللجان المشكلة لدمج مصرفي التوفير والتسليف الشعبي ما تم إنجازه من قبل هذه اللجان وخاصة في المجال التقني.

وأكد الوزير ياغي ضرورة أن يلبي النظام المصرفي الجديد الشكل الجديد للمصرف المتشكل نتيجة دمج مصرفي التوفير والتسليف الشعبي والخدمات المزمع تقديمها.

وتم خلال الاجتماع بحث التوزع الجغرافي المقترح لفروع المصرف الجديد في المحافظات، حيث أشار وزير المالية إلى أهمية أن يراعي التوزع الجغرافي الجديد الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي والصناعي وخاصة المدن الصناعية.

وشدد الوزير ياغي على ضرورة الاهتمام بالرؤية البصرية للمصرف الجديد، وأن تكون عصرية وتعكس هوية المصرف، داعياً بختام الاجتماع إلى الإسراع بإنجاز أعمال اللجان المعنية بالدمج والتركيز على الاستفادة من نقاط القوة الموجودة لدى المصرفين في عملية الدمج بحيث يحقق المصرف الجديد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وسيم العدوي

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