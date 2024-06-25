إخماد حريق كبير بين ثلاث قرى بالسويداء

السويداء-سانا

أخمد عناصر الإطفاء بالسويداء اليوم حريقاً كبيراً ضمن الأراضي الواقعة بين قرى عتيل وسليم وريمة حازم طال نحو 100 دونم، وألحق أضراراً بالأشجار المزروعة فيها.

وقال قائد فوج الإطفاء بالسويداء فادي الداوود في تصريح لمراسل سانا: إنه شارك بالسيطرة على الحريق الذي ألحق أضراراً بأشجار الزيتون واللوز والعنب في المنطقة عناصر من فوج الاطفاء ومديريات الدفاع المدني والزراعة والموارد المائية ومؤسسة المياه وجرارات زراعية للأهالي.

عمر الطويل

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