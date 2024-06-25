روسيا تفرض عقوبات على 81 وسيلة إعلام أوروبية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم فرض قيود على بث 81 وسيلة إعلام أوروبية رداً على حظر الاتحاد الأوروبي عمل صحيفتين ووكالة روسية على أراضيه.

ونقل موقع “آر تي” عن الوزارة قولها في بيان: إن “هذه الخطوة تم اتخاذها رداً على حظر الاتحاد الأوروبي وكالة نوفوستي، وصحيفتي إزفيستيا وروسيسكايا غازيتا الروسيتين”.

وأضاف البيان: إن “الجانب الروسي حذر أكثر من مرة وعلى مستويات مختلفة من أن المضايقات ذات الدوافع السياسية للصحفيين الروس والحظر غير المبرر المفروض على وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي لن تبقى دون رد.. ورغم ذلك اختارت بروكسل وعواصم دول الاتحاد التمسك بطريق التصعيد، ما دفع موسكو لاتخاذ إجراءات جوابية”.

وأوضح البيان أن المسؤولية عن مثل هذا التطور للأحداث تقع على عاتق قيادة الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد التي تؤيد مثل هذه القرارات، لافتاً إلى أنه في حال تم رفع العقوبات عن وسائل الإعلام الروسية ستعيد موسكو أيضاً النظر في إجراءاتها.

وتشمل قائمة العقوبات الروسية مجلات وصحفاً ألمانية وإسبانية وإيطالية وفرنسية ومن دول أخرى.

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