انطلاق معرض “سيريا بلاست 2024” غداً بمشاركات محلية وعربية وأجنبية

دمشق-سانا

بمشاركة أكثر من 50 شركة محلية وعربية وأجنبية، تنطلق غداً في مدينة المعارض فعاليات معرض سورية الدولي للصناعات البلاستيكية “سيريا بلاست 2024” الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الصناعة.

ويتضمن المعرض الذي يستمر 4 أيام كل ما يتعلق بصناعة البلاستيك من آلات ومواد كيميائية ومواد خام والآلات الصناعية المساعدة وخطوط الإنتاج وجميع الابتكارات في مجال التكنولوجيا وصناعة البلاستيك والمطاط والنايلون، وعرضاً لآلية الإنتاج بدءاً من المادة الأولية وصولاً إلى المنتج النهائي إلى جانب تشكيلة واسعة من المنتجات البلاستيكية.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير عام المجموعة المنظمة للمعرض خلف مشهداني أن دورة هذا العام تشهد مشاركات من الأردن وسلطنة عمان وإيران إضافة إلى الشركات المحلية ما يوفر فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الابتكارات والحلول التقنية المتقدمة في قطاع الصناعات البلاستيكية.

وأشار مشهداني إلى قيام وفود رجال أعمال من عدة دول عربية وأجنبية من الأردن ولبنان والإمارات والصين، إضافة إلى وفد يمثل غرف التجارة واتحاد الصناعات في العراق تلبية لدعوة المجموعة المنظمة للمعرض إلى جانب ما يتضمنه برنامج المعرض من محاضرات علمية وتنظيم للقاءات رجال الأعمال “بي تو بي” ما يشكل مساحة واسعة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية وبناء شبكات اتصال مهنية وتجارية، والتعرف إلى اتجاهات السوق والفرص الجديدة ما ينعكس على تطوير قطاع الصناعات البلاستيكية والنشاطات والصناعات الأخرى المرتبطة بها.

ويفتتح المعرض أبوابه يومياً من الساعة الخامسة بعد الظهر حتى العاشرة مساءً والمواصلات مؤمنة للزوار من تحت جسر الرئيس جانب المتحف الوطني وساحة باب توما إلى مدينة المعارض وبالعكس.

أحمد سليمان

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