زاخاروفا تصريحات مستشاري زيلينسكي تعبر عن نزعة نازية إجرامية

موسكو-سانا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن تصريحات مستشاري رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي تعبر عن نزعة نازية إجرامية واضحة.

ونقل موقع RT عن زاخاروفا قولها في منشور على قناتها الرسمية في تلغرام: “إن التصريحات المنسوبة لميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته زيلينسكي منقولة بدقة من المفهوم الألماني النازي لتطهير شبه جزيرة القرم خلال الحرب العالمية الثانية”.

وتابعت زاخاروفا: “اليوم أضافوا إلى ذلك أسلحة أمريكية، وهي منهجية الإرهاب الدولي الحديث، لكن المضمون يظل كما هو… إنها النازية”.

وكان بودولياك كتب في قناته على تطبيق تلغرام: إنه “لا ينبغي أن تكون هناك حياة سلمية في شبه جزيرة القرم، التي هي معسكر ومستودع عسكري كبير، مع مئات الأهداف العسكرية المباشرة…لا توجد ولا يمكن أن تكون هناك أي شواطئ أو مناطق سياحية أو علامات على الحياة السلمية في شبه الجزيرة”.

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