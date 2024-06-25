لأول مرة في تاريخ البشرية…المسبار الصيني “تشانغ إيه” يعود إلى الأرض حاملاً عينة من تربة القمر

بكين-سانا

عاد المسبار الصيني “تشانغ إيه 6” إلى الأرض اليوم حاملاً معه عينات من تربة الجانب البعيد للقمر الذي لا يرى من الأرض، وذلك في عملية هي الأولى في تاريخ البشرية.

وتم بث عملية الهبوط التي جرت في منطقة سيزيوانكي في منغوليا عبر التلفزيون الصيني، فيما قال “جي بين” نائب مدير مركز أبحاث القمر وهندسة الفضاء التابع لإدارة الفضاء الوطنية الصينية: إن “العلماء يأملون الحصول على عينات من تربة القمر التي يبلغ عمرها حوالي أربعة مليارات سنة”.

من جانبه ذكر كبير المصممين للمشروع “وو يان هوا” انه في إطار البرنامج الصيني لاستكشاف الفضاء السحيق تخطط الصين لإطلاق المسبار “تشانغ إيه 7” في عام 2026 لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر، بما في ذلك الاستشعار الشامل لتضاريس القمر، وإطلاق “تشانغ إيه 8” في عام2028 لإجراء أبحاث مهمة على سطح القمر لاختبار عدد من التقنيات، بالإضافة إلى مهمات البحث العلمي.

يذكر أن المسبار “تشانغ إيه 6″أطلق في الـ 3 من أيار 2024، وفي الـ 2 من حزيران هبط في حوض القطب الجنوبي للقمر “إيتكين”، وفي الـ 4 من حزيران أقلع من سطح القمر باتجاه الأرض.

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