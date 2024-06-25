الدفاع الروسية: إسقاط 79 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها واصلت تحسين مواقعها على عدد من محاور القتال وأسقطت عشرات المسيرات والصواريخ التي أطلقتها قوات كييف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أن القوات الروسية عززت مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وقضت على نحو 2345 عسكرياً أوكرانياً، ودمرت آليات ومعدات ومدافع بعضها غربي الصنع.

ودمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية للقوات الروسية المشتركة تجمعات ونقاط تمركز للقوات الأوكرانية في 128 منطقة.

كما تم تدمير مستودعين للمعدات العسكرية ومحطة رادار “أف18″ لكشف وتتبع الأهداف الجوية وإسقاط 4 صواريخ هيمارس” أمريكية الصنع و79 مسيرة أوكرانية.

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