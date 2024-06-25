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بمشاركة حوامات للجيش… إخماد حريق في قرية قمين بريف اللاذقية

2024-06-25

اللاذقية-سانا

أخمد عناصر منظومة الإطفاء في اللاذقية بمشاركة حوامات للجيش العربي السوري حريقاً زراعياً ضخماً بقرية قمين التابعة لمنطقة الفاخورة بريف منطقة القرداحة.

وأوضح مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داؤود لمراسل سانا أن كوادر الإطفاء من الدفاع المدني وفوج الإطفاء والزراعة بالتعاون مع حوامات للجيش سيطروا على الحريق الضخم بقرية قمين، والذي أتى على مساحة 50 دونماً تقريباً من الأشجار المثمرة (زيتون وأعشاب وقصب).

وأضاف داؤود: إنه تتم الآن عملية التبريد للمساحة المحروقة، بينما تتابع الجهات المختصة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

علاء ابراهيم

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