زراعة الحسكة: حتى الآن محصول القطن جيد ولا توجد إصابات حشرية

الحسكة-سانا

بينت دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة في محافظة الحسكة أن حالة نمو محصول القطن في عموم مناطق الاستقرار الزراعي جيدة، ولا يعاني من إصابات حشرية حتى الآن.

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن واقع نمو نبات محصول القطن جيد، ولم تسجل أي إصابات في الحقول حتى تاريخه، ويمر حالياً في طور الإنبات في مختلف المناطق الزراعية.

ولفت بلال إلى أن الدائرة وبالتعاون مع الدوائر الزراعية المنتشرة في المحافظة تتابع بشكل دوري واقع نموه ورصد أي حالات إصابة حشرية، إن وجدت.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بمحصول القطن في محافظة الحسكة للموسم الحالي بلغت 4775 هكتاراً، موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي التي تتوفر فيها موارد مياه ثابتة خاصة بري المحصول.

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