بأسعار مخفضة…أعلاف السويداء توفر خمسة آلاف كيس خيش للمزارعين

السويداء-سانا

أعلن فرع المؤسسة العامة للأعلاف بالسويداء عن توفير نحو خمسة آلاف كيس خيش وبأسعار مخفضة للمزارعين الراغبين بشرائها لزوم مواصلة استلام محصول الشعير.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المكلف أدهم فلحوط في تصريح لمراسل سانا اليوم أن توفير الأكياس جاء تلبية لمطالب المزارعين، ويتم بيعها ضمن مركز نبع عرى المخصص لاستلام المحصول وبسعر قدره 10 آلاف ليرة للكيس الواحد.

ولفت فلحوط إلى أن الفرع مستمر باستلام الشعير، حيث بلغت الكميات المستلمة حتى الآن نحو 192 طناً جرى تحويل أثمانها للمزارعين إلى المصرف الزراعي التعاوني لصرفها لهم بسعر 3000 ليرة للكيلوغرام الواحد بعد إضافة مبلغ الدعم.

عمر الطويل

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