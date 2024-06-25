(ثلاثون عصفوراً).. جديد الشاعر عبد الكريم شعبان

دمشق-سانا

اقتصرت مجموعة (ثلاثون عصفوراً) الجديدة للشاعر عبد الكريم شعبان على الشعر الحديث الذي تضمن نصوصاً عكست العلاقة النفسية بين الشاعر ومؤثرات المجتمع والبيئة.

وفي المجموعة قدم الشاعر صوراً فنية وتحويل جماليات الطبيعة إلى مخلوقات تفهم ما يريد أن يقول مثل نص بعنوان (همسة) كقوله:

وأكاد أهمس للربيع

أنا مداك

وساعداك

أكاد أهتف في براري الله والجنات

والحقل الوسيع أنا هنا

ثمّ تداعت الذكريات في المجموعة عند الشاعر شعبان وصور بشكل فني ما رصده خياله وحركته العاطفة، فقال:

أتذكر أيام كنت صغيراً ولما تزل

والسهوب ارتطام بسقف الخيال..

وكانت مراعيك خضراء

والهضبات ملاعب رعياً

وتختلف النصوص في مجموعة الشاعر الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب من خلال المعاني والمضامين، لكنها تتقارب في المستوى والمعنى الذي عبر عنه من خلال الحداثة في طرح المشاعر.

وللشاعر عدد من المجموعات منها أولها الجمرات وآخرها أشياء أولى.

محمد خالد الخضر

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