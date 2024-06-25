ختم مدينة سياحية “ملاه” في درعا بالشمع الأحمر على خلفية وفاة شابة وجرح آخرين

درعا-سانا

ختمت محافظة درعا بالشمع الأحمر مدينة سياحية “ملاه” على خلفية حادث سقوط إحدى الألعاب والذي تسبب بوفاة شابة وجرح 10 آخرين أمس.

عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مسؤول قطاع السياحة وافي الدوس أوضح في تصريح لمراسل سانا اليوم أن لجنة مشتركة من المحافظة ومديريتي السياحة والصناعة مع فرع الأمن الجنائي اطلعت على واقع الحادث في المدينة السياحية الواقعة قرب بلدة عتمان شمال مدينة درعا، وقررت الإغلاق لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير.

وشدد الدوس على أصحاب الفعاليات السياحية والترفيهية “الملاهي” وألعاب الأطفال لاتخاذ الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالأمان والسلامة.

قاسم المقداد

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