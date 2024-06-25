تراجع أسعار الذهب عالمياً

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي قد تلقي بعض الضوء على موقف مجلس الاحتياطي الفدرالي حيال خفض أسعار الفائدة.

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2327.52 دولاراً للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بذات النسبة 0.2 بالمئة إلى .2339.90 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 29.47 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 999.70 دولاراً، فيما زاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 993.83 دولاراً، بعد أن كان سجل أعلى مستوى في شهر في تعاملات يوم الجمعة الماضي.

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