ارتفاع أسعار النفط عالمياً

سنغافورة-سانا

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم في الوقت الذي يتوخى فيه المستثمرون الحذر قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة حتى مع دعم السوق من الزيادات المتوقعة في الطلب خلال الصيف.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب ارتفعت خمسة سنتات إلى 80.06 دولاراً للبرميل، وكذلك زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم آب ستة سنتات إلى 81.69 دولاراً للبرميل.

وارتفع كل من الخامين القياسيين بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي ليحققا مكاسب لأسبوعين متتاليين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency