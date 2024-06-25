الصين تطالب الدول والمناطق بتجنب الانخراط في الحمائية التجارية العالمية

بكين-سانا

طالب رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ اليوم الدول بتجنب الانخراط في الحمائية التجارية العالمية بحجة “تعزيز التنمية الخضراء والصديقة للبيئة”.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن لي قوله خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة الافتتاحية للاجتماع السنوي الـ 15 لمنتدى دافوس الصيفي في مدينة داليان الساحلية شمال شرق الصين: إنه “يتعين على الدول والمناطق الوفاء بمسؤولياتها في خفض الانبعاثات ذات الصلة وعدم تأخير وتيرة التحول الأخضر من أجل النمو الاقتصادي قصير المدى”.

وتابع لي: إن “التحول الأخضر بحد ذاته ينطوي على إمكانات هائلة للتطور، كما ينبغي علينا جميعا ترويج تطوير الصناعات منخفضة الكربون وصديقة البيئة، وإنشاء المزيد من محركات النمو من أجل الاقتصاد الأخضر”.

كما دعا رئيس مجلس الدولة الصيني جميع الدول والمناطق إلى العمل معاً بشكل وثيق ومعارضة المواجهة بين الكتل وفك الارتباط والحفاظ على استقرار وسلاسة سلاسل الصناعة والإمداد وتعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما.

كما أكد المسؤول الصيني أن الصعود السريع للصناعات الجديدة في الصين يكمن في مزاياها النسبية الفريدة مثل السوق الكبيرة للغاية التي يتخطى تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة، والنظام الصناعي الكامل والموارد البشرية الوفيرة، وسيناريوهات التطبيق المتنوعة وقبول المستهلكين العالي للتكنولوجيات الجديدة.

وأوضح لي أنه إلى جانب ذلك فإن الظهور المستمر لاقتصادات واسعة النطاق يمكن أن يخفف بشكل فعال من تكلفة الابتكار المؤسسي ويستوعب الطرق التكنولوجية المختلفة ويعزز نمو نماذج الأعمال.

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