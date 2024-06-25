15 شهيداً وإصابة آخرين في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في مدينة غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 15 فلسطينياً وأصيب آخرون فجر اليوم في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بمدينة غزة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف مدرستي إيواء تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في مخيم الشاطئ وحي الدرج بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين بجروح.

كما استشهدت امرأتان فلسطينيتان جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع إلى 37626 شهيداً و86098 جريحاً.