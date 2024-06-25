إصابة فلسطينيين اثنين واعتقال آخرين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل آخرون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين واعتقال ثمانية آخرين، فيما اقتحمت مدينة بيت لحم وبلدة طمون جنوب طوباس وقامت بتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها، واعتقلت سبعة فلسطينيين.

وأصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون أمس خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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