25 حزيران 1678 – الإيطالية إيلينا بيسكوبيا تصبح أول امرأة بالعالم تحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة

دمشق-سانا

1678 – الإيطالية إيلينا بيسكوبيا تصبح أول امرأة بالعالم تحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة.

1788- فيرجينيا تصبح عاشر ولاية تنضم إلى الولايات المتحدة.

1804- تنفيذ حكم الإعدام بجورج كادودال لمحاولته الإطاحة بنابليون بونابرت وإعادة الحكم الملكي لفرنسا.

1921- انعقاد مؤتمر القدس الذي طالب بإلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان استقلالها.

1950- بدء الصدام المسلح على الحدود بين الكوريتين.

1965- الرئيس جمال عبد الناصر يفوز بولاية ثانية لرئاسة مصر.

1975- رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تعلن حالة الطوارئ في البلاد وتعليق أحكام الدستور والانتخابات.

1975- إعلان استقلال موزامبيق عن البرتغال.

1991- كرواتيا وسلوفينيا تعلنان استقلالهما عن يوغوسلافيا.

2009- مجلس النواب اللبناني ينتخب نبيه بري رئيساً له للمرة الخامسة على التوالي بأكثرية 90 صوتاً.

من مواليد هذا اليوم:

1864- فالتر هيرمان نيرنست، عالم كيمياء فيزيائية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1920.

1928- أليكسيي أليكسييفتش أبريكوسوف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2003.

1956- بوريس ترايكوفسكي، رئيس جمهورية مقدونيا الثاني.

من وفيات هذا اليوم:

1533- الملكة ماري تيدور، زوجة لويس الثاني عشر ملك فرنسا.

1971- جون بويد، اختصاصي أغذية وفيزيولوجي إسكتلندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1949.

1995- إيرنست والتون، عالم فيزياء إيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1951.

أعياد ومناسبات:

عيد الاستقلال في موزامبيق.

عيد الاستقلال في كرواتيا.

عيد الاستقلال في سلوفينيا.

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