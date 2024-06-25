25 حزيران 1678 – الإيطالية إيلينا بيسكوبيا تصبح أول امرأة بالعالم تحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة

دمشق-سانا
1678 – الإيطالية إيلينا بيسكوبيا تصبح أول امرأة بالعالم تحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة.
1788- فيرجينيا تصبح عاشر ولاية تنضم إلى الولايات المتحدة.
1804- تنفيذ حكم الإعدام بجورج كادودال لمحاولته الإطاحة بنابليون بونابرت وإعادة الحكم الملكي لفرنسا.
1921- انعقاد مؤتمر القدس الذي طالب بإلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان استقلالها.
1950- بدء الصدام المسلح على الحدود بين الكوريتين.
1965- الرئيس جمال عبد الناصر يفوز بولاية ثانية لرئاسة مصر.
1975- رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تعلن حالة الطوارئ في البلاد وتعليق أحكام الدستور والانتخابات.
1975- إعلان استقلال موزامبيق عن البرتغال.
1991- كرواتيا وسلوفينيا تعلنان استقلالهما عن يوغوسلافيا.
2009- مجلس النواب اللبناني ينتخب نبيه بري رئيساً له للمرة الخامسة على التوالي بأكثرية 90 صوتاً.
من مواليد هذا اليوم:
1864- فالتر هيرمان نيرنست، عالم كيمياء فيزيائية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1920.
1928- أليكسيي أليكسييفتش أبريكوسوف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2003.
1956- بوريس ترايكوفسكي، رئيس جمهورية مقدونيا الثاني.
من وفيات هذا اليوم:
1533- الملكة ماري تيدور، زوجة لويس الثاني عشر ملك فرنسا.
1971- جون بويد، اختصاصي أغذية وفيزيولوجي إسكتلندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1949.
1995- إيرنست والتون، عالم فيزياء إيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1951.
أعياد ومناسبات:
عيد الاستقلال في موزامبيق.
عيد الاستقلال في كرواتيا.
عيد الاستقلال في سلوفينيا.
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