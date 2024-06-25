SCS-NET

إيطاليا تقتنص بطاقة العبور لدور الـ 16 في كأس أمم أوروبا بتعادل مثير مع كرواتيا

2024-06-24

برلين-سانا

انتزعت إيطاليا بطاقة التأهل إلى الدور الـ 16 في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بتعادلها أمام كرواتيا 1/1 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وكانت كرواتيا في طريقها إلى الدور التالي بعدما تقدمت بهدف سجله لوكا مودريتش قبل أن تخطف إيطاليا هدف التعادل في الدقيقة الثامنة والأخيرة من الوقت بدل الضائع عبر البديل ماتيا زكانيي.

وضمنت إيطاليا وصافة المجموعة خلف إسبانيا صاحبة العلامة الكاملة، وضربت موعداً مع سويسرا في الدور المقبل.

وفي مباراة أخرى بذات المجموعة فازت إسبانيا على ألبانيا بهدف وحيد سجله فيران توريس في الدقيقة 13 من عمر المباراة لتحافظ على صدارة المجموعة بعد تحقيق الانتصار الثالث على التوالي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

“يورو 2024” … ألبانيا تتعادل مع كرواتيا

برلين-سانا خرج منتخب كرواتيا بتعادل مع نظيره الألباني بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved