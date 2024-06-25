إيطاليا تقتنص بطاقة العبور لدور الـ 16 في كأس أمم أوروبا بتعادل مثير مع كرواتيا

برلين-سانا

انتزعت إيطاليا بطاقة التأهل إلى الدور الـ 16 في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بتعادلها أمام كرواتيا 1/1 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وكانت كرواتيا في طريقها إلى الدور التالي بعدما تقدمت بهدف سجله لوكا مودريتش قبل أن تخطف إيطاليا هدف التعادل في الدقيقة الثامنة والأخيرة من الوقت بدل الضائع عبر البديل ماتيا زكانيي.

وضمنت إيطاليا وصافة المجموعة خلف إسبانيا صاحبة العلامة الكاملة، وضربت موعداً مع سويسرا في الدور المقبل.

وفي مباراة أخرى بذات المجموعة فازت إسبانيا على ألبانيا بهدف وحيد سجله فيران توريس في الدقيقة 13 من عمر المباراة لتحافظ على صدارة المجموعة بعد تحقيق الانتصار الثالث على التوالي.

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