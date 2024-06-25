إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين باقتحام الاحتلال مناطق في الضفة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون مساء اليوم خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت بالرصاص على عدد من الفلسطينيين قرب ضاحية البريد شمال القدس المحتلة ما أدى لإصابة أحدهم بجروح واعتقال تسعة آخرين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيتا جنوب نابلس والخضر جنوب بيت لحم واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم شمال شرق مدينة القدس.

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