نيبينزيا: ازدواجية المعايير واضحة في رد فعل الأمم المتحدة تجاه الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول

موسكو-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن رد فعل الأمانة العامة للأمم المتحدة على الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف ضد مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية يدل على ازدواجية معايير المنظمة الدولية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نيبينزيا قوله للصحفيين: “لا نستغرب صمت وسائل الإعلام الغربية عن هذه المأساة، فهي غير مهتمة بحياة المدنيين الروس، والمؤسف أكثر عدم وجود أي رد فعل ملموس من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة ما يظهر بشكل واضح ازدواجية المعايير التي تتبعها في الوقت الذي يتعين عليها التصدي لهذه الجرائم الواضحة”.

وكان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أشار أمس في تعليقه على الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول الروسية إلى أن سقوط ضحايا من المدنيين خلال العمليات القتالية أمر غير مقبول لكنه لم يُدِن جريمة نظام كييف.

يذكر أن الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول الذي نفذته قوات كييف باستخدام صواريخ أمريكية مزودة بذخيرة عنقودية أسفر عن مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وإصابة أكثر من 120 آخرين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency