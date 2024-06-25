روسيا وبيلاروس تعلنان استعدادهما للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية

مينسك-سانا

جددت روسيا وبيلاروس استعدادهما للتوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة الأوكرانية على أساس المراعاة الكاملة لمصالح البلدين.

وفي بيان مشترك عقب محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره البيلاروسي سيرغي ألينيك في مينسك أدان البلدان بشدة تصرفات الدول الغربية الرامية إلى تصعيد الوضع العسكري والسياسي في أوروبا، وأكدا مجدداً استعدادهما للتوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة الأوكرانية على أساس المراعاة الكاملة لمصالح روسيا وبيلاروس.

وانتقد البيان التدابير القسرية أحادية الجانب ضد بيلاروس وروسيا والتي اتخذتها الدول الغربية لخدمة مصالحها الجيوسياسية باعتبارها تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي مؤكداً أن الأسلحة التي يوردها الاتحاد الأوروبي وبلدان حلف شمال الأطلسي على نطاق واسع لنظام كييف يتم استخدامها لمهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية، وكذلك لارتكاب أعمال إرهابية على أراضي روسيا.

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