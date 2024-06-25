مقطوعات موسيقية منوعة ضمن أمسية عزف منفرد على آلة البزق

دمشق-سانا

أحيا الموسيقي وعازف البزق بحري التركماني أمسية عزف منفرد على آلة البزق برفقة الفرقة الموسيقية، وذلك على خشبة مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون.

وتضمنت الأمسية مجموعة من الأعمال الموسيقية المتنوعة التي جمعت بين الأصالة والتجديد حيث بدأت بمقطوعة “سماعي سالو” من تأليف بحري التركماني، تلتها “تانغو نهاوند” لمحمد عبد الكريم و”الزمن الجميل” و”غضب”، مجسداً لمسة من الإبداع.

وتابعت الفرقة بعزف “لونغا سلطاني يكاه” للمؤلف يورغو، ثم “طريق النحل” للرحابنة، لتعكس روح الأصالة والزمن الجميل.

ثم عزفت الفرقة “تانغو الوفاء” لمحمد عبد الكريم، ثم “نغماتي” و”يا جارتي ليلى” إضافة إلى مقطوعات “سألتك حبيبي” للرحابنة و”كوابيس” من تأليف التركماني، بالإضافة إلى “رقصة حب” لمحمد عبد الكريم و”نبض الحياة” للتركماني، لتختتم بـ”سيرينادا بين أشجار الصنوبر”.

يذكر أن المؤلف الموسيقي وعازف البزق بحري التركماني المولود في ريف دمشق عام 1974 تأثر بأسلوب محمد عبد الكريم ومطر محمد، عمل عازفاً منفرداً في مصر بين عامي 1997 و2001 وعزف مع كبار الفنانين في العالم العربي، وشارك في العديد من الحفلات والمهرجانات داخل سورية وخارجها مؤلفاً العديد من الأعمال الموسيقية على هذه الآلة.

مريم حجير

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