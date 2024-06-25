معرض للفنان التشكيلي صالح خضر في المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق

دمشق-سانا

احتضن المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق معرضاً فردياً للفنان التشكيلي صالح خضر.

وضم المعرض 23 لوحة محملة بالمشاعر والأحاسيس وذلك بإدخال الورق والألوان الترابية لتجسد مجموعة صور بصرية قادرة على لفت انتباه المتلقي لها.

وبيّن رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للفنون البصرية الدكتور غياث الأخرس أن معرض اليوم يحمل الكثير من الروعة والدهشة باختلاف لوحاته ومواضيعه المتنوعة من خلال تعدد وتراكم الطبقات فوق بعضها.

وأكد الدكتور الأخرس سعي المركز الدائم لتطوير الشباب واستقطاب الفنانين من جميع المحافظات دون الاقتصار فقط على فناني دمشق.

من جهته بيّن الفنان خضر ابن محافظة حماة أنه من خلال مشاركته في هذا المعرض حاول تطوير أعماله عن السابق من خلال استثمار الورق واستخدامه بحلة جديدة وبحرية أكثر، فالفن التجريدي بحسب تعبيره نص بصري يشاهده المتلقي بحسب مخزونه الفكري وأفكاره.

بدورها عبرت الفنانة التشكيلية نداء الدروبي عن إعجابها بالمعرض الذي تميز بالتقنيات العالية والألوان المنسجمة والمتدرجة التي تمكن من خلالها الفنان من التعبير عن أحاسيسه ومشاعره المرهفة.

زينب علي

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