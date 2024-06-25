روسيا توسع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضيها

موسكو-سانا

وسعت روسيا قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضيها رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة مؤكدة أن أي إجراءات عدائية من الغرب تجاهها لن تمر دون رد مناسب وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: “يواصل الاتحاد الأوروبي سياسة المواجهة ويحاول الضغط على روسيا من خلال إجراءات تقييدية أحادية الجانب، ورداً على تلك الخطوات العدائية قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا وفقاً للقانون الفيدرالي بشأن إجراءات مغادرة أراضي روسيا الاتحادية والولوج إليها والذي يحظر عليهم الدخول إلى أراضي روسيا”.

وأشار البيان إلى أن القرار يشمل أيضاً ممثلي الأجهزة الأمنية والمنظمات الحكومية والتجارية لدول الاتحاد الأوروبي، ومواطني الدول الأعضاء في الاتحاد المسؤولين عن تقديم المساعدات العسكرية لنظام كييف وموظفي الهيئات الأوروبية والأجهزة الحكومية لدول الاتحاد الأوروبي المتورطين في ملاحقة المسؤولين الروس بتهم واهية.

وبحسب البيان يشمل القرار أيضاً المتورطين في إنشاء محكمة خاصة ضد القيادة الروسية، وكل من يدعو إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة أو استخدام عائداتها لمصلحة نظام كييف، والمسؤولين عن فرض العقوبات على روسيا ومحاولة تقويض علاقاتها مع الدول الأخرى، والنشطاء وأعضاء المجتمع الأكاديمي الذين عرفوا بخطابهم العدائي.

ولفت البيان إلى أن الرد الروسي شمل قائمة ممثلين عن مجلس أوروبا وأعضاء في المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ممن يواصلون بشكل منتظم إصدار تصريحات عدائية تجاه روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر الغرب من الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة أو أرباحها، مشدداً على أن أي محاولة للمساس بها ستعدّ سرقة واضحة ولن تمر من دون عقاب.

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