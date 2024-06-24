لافروف: تورط واشنطن بالهجوم الإرهابي على سيفاستوبول لا يقبل الشك

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تورط الولايات المتحدة إلى جانب النظام الأوكراني في الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول يوم أمس لا يقبل الشك.

وقال لافروف خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي سيرغي ألينيك في مينسك: “إن السلطات المختصة المعنية تبذل كل ما في وسعها لتحديد هوية الجناة دون تأخير، ونحن لا نشك في تورط الولايات المتحدة وأتباعها الأوكرانيين”.

وأوضح لافروف أن الأسلحة الأمريكية التي تصل إلى النظام الأوكراني لا يمكن استخدامها دون مشاركة مباشرة من الجيش الأمريكي بما في ذلك قدرات الأقمار الصناعية.

وكانت الخارجية الروسية استدعت في وقت سابق اليوم السفيرة الأمريكية في موسكو لين تريسي إلى مقر الوزارة، لتقديم احتجاج بخصوص ضلوع بلادها في الهجوم الدموي الذي نفذه نظام كييف، واستهدف المدنيين في مدينة سيفاستوبول.

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