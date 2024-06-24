10 شهداء في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال شرق مدينة خان يونس

القدس المحتلة-سانا

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار بني سهيلا شرق خان يونس ما أدى لاستشهاد 10 منهم وإصابة آخرين.

كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في منطقة مصبح شمال المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 262 على القطاع إلى 37626 شهيداً و86098 جريحاً.

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