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طقس الغد.. أجواء حارة بشكل عام وسديمية شديدة الحرارة في المناطق الشرقية

2024-06-24

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي المترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً حاراً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم-سا وخاصة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية مثيرة للغبار في تلك المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق39 / 22
المنطقة الجنوبية37 / 20
المرتفعات الجبلية30 / 18
المنطقة الوسطى34 / 21
المنطقة الساحلية31 / 23
المنطقة الشمالية38 / 23
منطقة الجزيرة43 / 27
المنطقة الشرقية44 / 29
منطقة البادية41 / 26

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