الأونروا: أطفال غزة يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف

جنيف-سانا

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ، فيليب لازاريني إن مستويات الجوع كارثية في قطاع غزة وهي من صنع البشر، موضحاً أن أطفال غزة يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف، بينما تنتظر إمدادات الغذاء والماء النظيف على الشاحنات.

وأضاف لازاريني في كلمة أمام اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة في مدينة جنيف السويسرية: “إن 193 عاملاً في الوكالة الأممية قتلوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة”، مضيفاً: إن أكثر من 180 منشأة للأونروا تضررت أو دمرت، ما أسفر عن استشهاد 500 فلسطيني على الأقل ممن كانوا يطلبون الحماية الأممية فيها.

ولفت لازاريني إلى أن “الأونروا قبل الحرب الإسرائيلية على غزة كانت تلبي 70 إلى 80 بالمئة من احتياجات الرعاية الصحية الأولية”، مشيراً إلى أن “نسبة ضئيلة فقط من المراكز الصحية التابعة لها لا تزال عاملة بغزة مع الحد الأدنى من إمكانية الوصول إلى الإمدادات”.

ووصف لازاريني الوضع في قطاع غزة بأنه “كابوس لا يستطيع سكان غزة أن يستيقظوا منه”، مشيراً إلى أنه “خلال الأشهر التسعة الماضية شهدنا إخفاقات غير مسبوقة للإنسانية في منطقة اتسمت بعقود من العنف”.

وبشأن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، حذر لازاريني من أن مأساة أخرى تتكشف، حيث استشهد أكثر من 500 فلسطيني منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وأشار إلى أن “ملايين اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسورية والأردن يعيشون منذ أجيال في انتظار حل سياسي ينهي الحرب، وأنهم اليوم يشهدون أكبر مأساة فلسطينية منذ النكبة التي حلت بهم جراء تهجيرهم”.

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