المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي وتحقق فيهما إصابات مباشرة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم موقعين للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة وعند الحدود الجنوبية اللبنانية محققة فيهما إصابات مؤكدة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف رجال المقاومة تجمعاً لجنود العدو بين مستوطنتي المنارة ومرغليوت بالأسلحة المناسبة وانتشاراً لجنود العدو في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏المحتلة بقذائف المدفعية”.

وكانت المقاومة أعلنت أمس تدمير آلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة وإيقاع من فيها بين قتيل ومصاب.

إلى ذلك واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، وقصف طيرانه سيارة تابعة للدفاع المدني وشن 3 غارات على جرد ماسا وجنتا في منطقة الشعرة، وغرفة قريبة من فريق الإطفاء أثناء قيامه بإطفاء حرائق اندلعت في المكان.

كما شن طيران العدو الإسرائيلي غارات على بلدات عيترون ومارون الراس وبليدا.

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