بمشاركة أكثر من 280 علامة تجارية… غداً انطلاق معرض “فود إكسبو”

دمشق-سانا

بمشاركة أكثر من 280 علامة تجارية سورية وعربية وأجنبية مختصة، تنطلق غداً فعاليات معرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف “فود إكسبو 2024” بدورته الـ 19، وذلك في مدينة المعارض بدمشق.

وتقدم الجهات المشاركة في المعرض الذي يقام بالتعاون مع وزارة الصناعة طيفاً واسعاً من المنتجات الغذائية المصنعة المتنوعة من الكونسروة والمعلبات واللحوم والزيوت والسمون والحلويات والبسكويت والشوكولا والمشروبات الساخنة والباردة، وسلسلة من المواد الأولية، وآلات وتقنيات ومواد التعبئة والتغليف.

وفي تصريح لمراسل سانا، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية المنظمة للمعرض، غياث شماع، أهمية المعرض كمنصة دورية للمهتمين من رجال الأعمال والصناعيين والتجار والمستثمرين ورجال الأعمال الزوار من خارج سورية المدعوين للاطلاع على الفرص التجارية والاستثمارية، وعقد صفقات تجارية وتصديرية للمنتجات الغذائية السورية وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية، إضافة إلى تعزيز انتشارها في السوق المحلية.

ويفتتح المعرض الذي يستمر حتى الـ 29 من الشهر الجاري أبوابه يومياً من الساعة الخامسة بعد الظهر حتى العاشرة والنصف مساءً، والمواصلات مؤمنة للزوار من تحت جسر السيد الرئيس بجانب المتحف الوطني، وساحة باب توما إلى مدينة المعارض وبالعكس.

أحمد سليمان

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